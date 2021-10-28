Fenerbahçe Beko, Olympiakos deplasmanında

THY Avrupa Ligi'nin 7. haftasında Fenerbahçe Beko deplasmanda Olimpiakos ile karşı karşıya geliyor.

Haber; AA, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Fenerbahçe Beko, Olympiakos deplasmanında
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28 Ekim 2021 07:23
Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nin 7. haftasında 28 Ekim Perşembe günü Yunanistan temsilcisi Olympiakos'a konuk olacak.

Barış ve Dostluk Salonu'ndaki karşılaşma, saat 21:00'de başlayacak. Olympiakos - Fenerbahçe Beko maçı beIN Sports Haber'den canlı yayınlanacak.

Ligde iki galibiyet ve dört yenilgisi bulunan Fenerbahçe Beko, 11. sırada yer alıyor.

Dört maçını kazanan, iki maçını kaybeden Yunan takımı ise ligde 5. sırada bulunuyor.


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