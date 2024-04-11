Fenerbahçe Beko, Olympiakos deplasmanında

Fenerbahçe Beko, THY EuroLeague'de cuma günü Olympiakos'a konuk olacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe Beko, Olympiakos deplasmanında
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11 Nisan 2024 12:06
Fenerbahçe Beko Basketbol Takımı, THY EuroLeague'nin 34. ve son haftasında cuma günü Yunanistan ekibi Olympiakos'a konuk olacak.

Yunanistan'ın Pire kentindeki Barış ve Dostluk Salonu'nda oynanacak müsabaka, saat 21.15'te başlayacak.

Organizasyonda çıktığı 33 maçta 20 galibiyet ve 13 yenilgi yaşayan Fenerbahçe, 6. sırada yer alıyor. Oynadığı karşılaşmaların 21'ini kazanan ve 12'sinden yenilgiyle ayrılan Olympiakos ise 5. basamakta bulunuyor.

İki takım da normal sezonu ilk 6'da tamamlamayı ve doğrudan play-off'a katılmayı garantiledi.

Sarı-lacivertli ekip, sezonun ilk yarısında sahasında oynadığı maçta Olympiakos'u 79-77 mağlup etmişti.

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