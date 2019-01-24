Fenerbahçe Beko - Olympiakos | CANLI

Basketbolda THY Avrupa Ligi'nin lideri Fenerbahçe Beko, Yunanistan'ın Olympiakos takımını ağırlıyor.
Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda 20.30'da başlayan mücadele beIN Sports 3'ten naklen yayınlanıyor.
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FENERBAHÇE BEKO: 17
OLYMPIAKOS: 11
(1. çeyrek oynanıyor...)
Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki en prestijli organizasyonunda 19. hafta sonunda 17 galibiyet, 2 mağlubiyeti bulunan sarı-lacivertli ekip, liderlik koltuğunda oturuyor.
Avrupa Ligi'nde 12 galibiyet ve 7 mağlubiyeti olan Yunanistan ekibi ise 5. sırada yer alıyor.
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Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda 20.30'da başlayan mücadele beIN Sports 3'ten naklen yayınlanıyor.
SAYFA SÜREKLİ GÜNCELLENMEKTEDİR, TIKLAYIN!
FENERBAHÇE BEKO: 17
OLYMPIAKOS: 11
(1. çeyrek oynanıyor...)
Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki en prestijli organizasyonunda 19. hafta sonunda 17 galibiyet, 2 mağlubiyeti bulunan sarı-lacivertli ekip, liderlik koltuğunda oturuyor.
Avrupa Ligi'nde 12 galibiyet ve 7 mağlubiyeti olan Yunanistan ekibi ise 5. sırada yer alıyor.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın