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Fenerbahçe Beko - Olympiakos | CANLI

Fenerbahçe BEKO, THY Avrupa Ligi'nin 20. haftasında Yunan temsilcisi Olympiakos'u konuk ediyor.

Kaynak: Sporx.com
Fenerbahçe Beko - Olympiakos | CANLI
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24 Ocak 2019 20:27
Basketbolda THY Avrupa Ligi'nin lideri Fenerbahçe Beko, Yunanistan'ın Olympiakos takımını ağırlıyor.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda 20.30'da başlayan mücadele beIN Sports 3'ten naklen yayınlanıyor.

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FENERBAHÇE BEKO: 17
OLYMPIAKOS: 11

(1. çeyrek oynanıyor...)

Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki en prestijli organizasyonunda 19. hafta sonunda 17 galibiyet, 2 mağlubiyeti bulunan sarı-lacivertli ekip, liderlik koltuğunda oturuyor.

Avrupa Ligi'nde 12 galibiyet ve 7 mağlubiyeti olan Yunanistan ekibi ise 5. sırada yer alıyor.

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