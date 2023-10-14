Fenerbahçe Beko'nun yeni yıldızı sakatlandı!

Fenerbahçe Beko'nun geçtiğimiz haftalarda transfer ettiği ve Litvanya Ligi ekibi BC Wolves'a kiraladığı Letonyalı guard Arturs Zagars maç esnasında sakatlık geçirdi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Fenerbahçe Beko'nun yeni yıldızı sakatlandı!
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14 Ekim 2023 21:25
Fenerbahçe Beko'ya geçtiğimiz haftalarda transfer edip Litvanya Ligi ekibi BC Wolves'a kiraladığı Letonyalı guard Arturs Zagars'tan kötü haber geldi. 

23 yaşındaki Letonyalı guard Arturs Zagars, Lietkabelis Panevezys maçında dizinden sakatlık yaşadı.

Yerden kalkamayan Zagars, sağlık ekiplerinin destekleri ile oyun alanını terk etti.

FENERBAHÇE GERİ ÇAĞIRABİLİRDİ

Fenerbahçe 3 yıllık sözleşme imzaladığı oyun kurucuyu yapılan anlaşma gereği sezon içinde tekrardan takıma çağırma hakkı bulunuyordu.

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