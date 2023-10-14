Fenerbahçe Beko'nun yeni yıldızı sakatlandı!

Fenerbahçe Beko'ya geçtiğimiz haftalarda transfer edip Litvanya Ligi ekibi BC Wolves'a kiraladığı Letonyalı guard Arturs Zagars'tan kötü haber geldi.
23 yaşındaki Letonyalı guard Arturs Zagars, Lietkabelis Panevezys maçında dizinden sakatlık yaşadı.
Yerden kalkamayan Zagars, sağlık ekiplerinin destekleri ile oyun alanını terk etti.
FENERBAHÇE GERİ ÇAĞIRABİLİRDİ
Fenerbahçe 3 yıllık sözleşme imzaladığı oyun kurucuyu yapılan anlaşma gereği sezon içinde tekrardan takıma çağırma hakkı bulunuyordu.
23 yaşındaki Letonyalı guard Arturs Zagars, Lietkabelis Panevezys maçında dizinden sakatlık yaşadı.
Yerden kalkamayan Zagars, sağlık ekiplerinin destekleri ile oyun alanını terk etti.
FENERBAHÇE GERİ ÇAĞIRABİLİRDİ
Fenerbahçe 3 yıllık sözleşme imzaladığı oyun kurucuyu yapılan anlaşma gereği sezon içinde tekrardan takıma çağırma hakkı bulunuyordu.