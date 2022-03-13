Fenerbahçe Beko'nun maçı ertelendi

Fenerbahçe Beko, THY EuroLeague'deki Bayern Münih maçının ertelendiğini açıkladı.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Alman ekibindeki COVID-19 vakaları nedeniyle karşılaşmanın ertelendiği aktarıldı.
İşte Fenerbahçe'nin açıklaması:
"Fenerbahçe Beko'nun 15 Mart Salı günü 20.45'te Bayern Münih ile oynaması gereken Euroleague karşılaşması, rakibimizde artan Covid-19 vakaları sonucunda maça çıkabilecek oyuncu sayısının sekizin altına düşmesi nedeniyle ertelenmiştir"
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Alman ekibindeki COVID-19 vakaları nedeniyle karşılaşmanın ertelendiği aktarıldı.
İşte Fenerbahçe'nin açıklaması:
"Fenerbahçe Beko'nun 15 Mart Salı günü 20.45'te Bayern Münih ile oynaması gereken Euroleague karşılaşması, rakibimizde artan Covid-19 vakaları sonucunda maça çıkabilecek oyuncu sayısının sekizin altına düşmesi nedeniyle ertelenmiştir"