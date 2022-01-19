Fenerbahçe Beko'nun konuğu Zalgiris Kaunas

Fenerbahçe Beko Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 22. haftasında 20 Ocak Perşembe günü Litvanya'nın Zalgiris Kaunas takımını ağırlayacak.

Haber; AA, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Fenerbahçe Beko'nun konuğu Zalgiris Kaunas
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19 Ocak 2022 12:26
Fenerbahçe Beko Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 22. haftasında 20 Ocak Perşembe günü Litvanya'nın Zalgiris Kaunas takımını konuk edecek.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.45'te başlayacak.

Organizasyonda 8 galibiyet ve 10 mağlubiyet alan Fenerbahçe, 10. sırada bulunuyor. Çıktığı müsabakaların sadece 3'sünü kazanan ve 14'ünden mağlup ayrılan Zalgiris Kaunas ise son sırada yer alıyor.

Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nde Litvanya temsilciyle 26. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında oynanan 25 müsabakanın 16'sını sarı-lacivertli takım, 9'unu ise Zalgiris Kaunas kazandı.

Zalgiris Kaunas, ligin 11. haftasındaki karşılaşmayı 86-75 üstün tamamlamıştı. 

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