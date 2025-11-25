Fenerbahçe Beko'nun konuğu Virtus Bologna!

Fenerbahçe Beko, Euroleague'in 13. haftasında İtalya ekibi Virtus Bologna'yı ağırlayacak.



Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'ndaki karşılaşma, saat 20.45'te başlayacak. Mücadele S Sport ve S Sports Plus ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.



Euroleague'in son şampiyonu sarı-lacivertli takım, bu sezon organizasyondaki 12 maçta 7 galibiyet, 5 yenilgi yaşadı ve haftaya 8. sırada girdi.



Virtus Bologna ise 6'şar galibiyet ve beraberlikle 12. sırada yer aldı.



