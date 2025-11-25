24 Kasım
Başakşehir-Trabzonspor
3-4
24 Kasım
Konyaspor-Antalyaspor
0-0
24 Kasım
Serik Belediyespor-Sarıyer
3-0
24 Kasım
M. United-Everton
0-1
24 Kasım
Espanyol-Sevilla
2-1
24 Kasım
Torino-Como
1-5
24 Kasım
Sassuolo-Pisa
2-2
04 Aralık
Red Bull Bragantino-Vitoria
01:00

Fenerbahçe Beko'nun konuğu Virtus Bologna!

Fenerbahçe Beko, Euroleague'in 13. haftasında İtalya ekibi Virtus Bologna'yı ağırlayacak.

calendar 25 Kasım 2025 00:38
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'ndaki karşılaşma, saat 20.45'te başlayacak. Mücadele S Sport ve S Sports Plus ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Euroleague'in son şampiyonu sarı-lacivertli takım, bu sezon organizasyondaki 12 maçta 7 galibiyet, 5 yenilgi yaşadı ve haftaya 8. sırada girdi.

Virtus Bologna ise 6'şar galibiyet ve beraberlikle 12. sırada yer aldı.

1 Galatasaray 13 10 2 1 28 8 32
2 Fenerbahçe 13 9 4 0 30 12 31
3 Trabzonspor 13 8 4 1 22 11 28
4 Samsunspor 13 6 6 1 19 12 24
5 Göztepe 13 6 5 2 15 6 23
6 Gaziantep FK 13 6 4 3 20 20 22
7 Beşiktaş 13 6 3 4 22 17 21
8 Alanyaspor 13 3 6 4 13 14 15
9 Konyaspor 13 4 3 6 18 20 15
10 Kocaelispor 13 4 3 6 11 15 15
11 Rizespor 13 3 5 5 16 21 14
12 Antalyaspor 13 4 2 7 13 23 14
13 Başakşehir 13 3 4 6 16 15 13
14 Kasımpaşa 13 3 4 6 13 18 13
15 Gençlerbirliği 13 3 2 8 14 20 11
16 Eyüpspor 13 2 3 8 7 16 9
17 Kayserispor 13 1 6 6 13 31 9
18 Karagümrük 13 2 2 9 13 24 8
