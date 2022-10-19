Fenerbahçe Beko'nun konuğu Valencia

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, THY Euroleague'in 4. haftasında perşembe günü Valencia Basket ile karşılaşacak.



Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak müsabaka, saat 20.45'te başlayacak.



Lige oldukça etkileyici bir başlangıç yapan sarı-lacivertliler, zorlu karşılaşma öncesinde çıktığı 3 müsabakayı da kazanmayı bildi.



Fenerbahçe Beko, ligdeki ilk maçında Bayern Münih'i deplasmanda 74-62, ikinci maçında Maccabi Playtika'yı sahasında 86-71 yendi.



Sarı-lacivertliler, 3. maçında ise sahasında Fransız temsilcisi ASVEL'i 84-63 mağlup etti.



Valencia Basket ise ligdeki ilk galibiyetini deplasmanda Anadolu Efes karşısında 92-91'lik skorla aldı.





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