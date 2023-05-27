Fenerbahçe Beko'nun konuğu Tofaş

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi playoff çeyrek final serisi ilk maçında Fenerbahçe Beko evinde Tofaş'ı konuk edecek.



27 Mayıs Cumartesi günü 20:30'da Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak mücadele beIN Sports 5 tarafından canlı yayınlanacak.



İki galibiyet alan tarafın yarı finale yükseleceği seride ikinci karşılaşma 31 Mayıs Çarşamba 20.30'da Tofaş Spor Salonu'nda oynanacak. Gerekmesi halinde oynanacak üçüncü karşılaşmaya ise 2 Haziran Cuma günü yine Ülker Spor ve Etkinlik Salonu ev sahipliği yapacak.



Geçmiş karşılaşmalar



Fenerbahçe Beko, rakibiyle lig tarihinde oynadığı 97 maçta 62 galibiyet aldı.



İki takım arasında 2022-23 sezonunda oynanan iki maçta her iki taraf birer galibiyet elde etti. 20 Kasım 2022 tarihinde Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan maçı Fenerbahçe Beko 82-68 kazanırken, 26 Mart 2023 tarihinde Bursa'da oynanan mücadelede ise gülen taraf 94-89 ile Tofaş oldu.



Takım istatistikleri



Toplam sayı: 86.53 – 82.90

2 sayı: %56.51 - %55.84

3 sayı: %37.12 - %36.62

Serbest atış: %74.45 - %77.39

Ribaund: 32.80 – 33.07

Asist: 19.47 – 19.30

Top çalma: 6.77 – 5.73

Top kaybı: 11.30 – 12.07

Blok: 1.67 – 2.83



Oyuncu istatistikleri



Sayı: Johnathan Motley 15.26 – Rob Gray 18.38

Ribaund: Johnathan Motley 5.78 - Boubacar Toure 8.17

Asist: Nick Calathes 6.43 – Milton Doyle 4.80

Top çalma: Nick Calathes 1.07 – Tyler Ennis 1.40











