Fenerbahçe Beko'nun konuğu Real Madrid

Turkish Airlines EuroLeague'in 18. hafta erteleme maçında Fenerbahçe Beko, Real Madrid'i konuk edecek.



Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 20:45'te başlayacak ve beIN Sports 3'ten canlı yayınlanacak.



Ligde 4 maçı ertelenen Fenerbahçe Beko'nun 21 karşılaşmada 11 galibiyeti bulunuyor. Lider İspanyol ekibi ise 23 maçta 20 kez galip geldi. İki takım arasında oynanan ilk karşılaşmayı Real Madrid 70-69 kazanmıştı.



Fenerbaçe Beko'da eksikler



Fenerbahçe Beko'da Real Madrid maçı öncesinde eksikler can sıkıyor.



Fenerbahçe'de tedavileri süren Nando De Colo, Jan Vesely, Marial Shayok ve Danilo Barthel bu karşılaşmada forma giyemeyecek. Yeni transfer Markel Starks da bu mücadelenin erteleme maçı olması nedeniyle kadroda yer alamayacak.





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