Fenerbahçe Beko'nun konuğu Milan!

THY Avrupa Ligi'nin 9. haftasında Fenerbahçe Beko evinde AX Armani Exchange Milan ile karşılaşacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Fenerbahçe Beko'nun konuğu Milan!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
11 Kasım 2021 12:18
Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 9. haftasında Cuma günü İtalya'nın AX Armani Exchange Milan ekibi ile karşı karşıya gelecek.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak müsabaka, saat 20.45'te başlayacak.

THY Avrupa Ligi'nde 3 galibiyet ve 5 mağlubiyeti olan Fenerbahçe Beko, averajla 10. sırada yer alıyor.

Ligde oynadığı müsabakalardan 7 galibiyet ve bir yenilgiyle ayrılan AX Armani Exchange Milan ise liderlik koltuğunda oturuyor.


SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.