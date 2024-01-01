Fenerbahçe Beko'nun konuğu Kızılyıldız

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 18. haftasında 2 Ocak Salı günü Sırbistan'ın Kızılyıldız takımını ağırlayacak.

Haber; AA, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Fenerbahçe Beko'nun konuğu Kızılyıldız
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01 Ocak 2024 12:30
Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 18. haftasında 2 Ocak Salı günü  Sırbistan'ın Kızılyıldız takımını konuk edecek.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 20.45'te başlayacak.

Dimitris Itoudis'le yolları ayırıp Sarunas Jasikevicius'la anlaşan Fenerbahçe Beko, yeni başantrenörüyle önemli bir çıkış yakaladı.

Sarı-lacivertliler, 17 maçta 10 galibiyetle 6. sırada bulunuyor. Konuk ekip ise 6 galibiyet ve 11 mağlubiyetle 15. sırada yer alıyor.

Fenerbahçe Beko, organizasyonda üst üste oynadığı son 4 karşılaşmayı kazandı.

 
 
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