Fenerbahçe Beko'nun konuğu Beşiktaş Icrypex

ING Basketbol Süper Ligi'nin 24. hafta maçında Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, Beşiktaş Icrypex'i ağırlıyor. 15.30'da Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak mücadele Tivibu Spor 2 tarafından canlı yayınlanacak.



Fenerbahçe Beko'da son durum



Fenerbahçe Beko, ING Basketbol Süper Ligi'ndeki son maçında 11 Mart Cuma günü Pamukkale Üniversitesi Spor Salonu'nda Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket takımına konuk oldu. Fenerbahçe Beko, karşılaşmayı 76-82 kazanarak 23. maçında 19. galibiyetini aldı. Sarı-lacivertlilerde Nando De Colo 19, Melih Mahmutoğlu 14, Marko Guduric ve Devin Booker ise 12'şer sayı üretti.



Beşiktaş Icrypex'te son durum:



Beşiktaş Icrypex, bu sezon ligde oynadığı 23 maçta 13 galibiyet aldı. Siyah-beyazlılar, son lig karşılaşmasında 16 Mart Çarşamba günü konuk ettiği Pınar Karşıyaka'yı 77-71 ile geçti. Beşiktaş'ta bu mücadelenin en etkili isimleri 26 sayı, 9 ribaund, 5 asistle Hollis Jefferson ve 12 sayı, 6 ribaund ile Furkan Haltalı oldu.



Ahmet Kandemir'in öğrencileri, bu sezon ülkemizi Fiba Şampiyonlar Ligi'nde temsil etti. Siyah-beyazlılar, bu turnuvaya Play-In turunda Hapoel Holon'a 2-1 elenerek veda etti.



Takım İstatistikleri (Fenerbahçe Beko - Beşiktaş Icrypex):



Toplam sayı: 83.74 – 76.61

2 sayı: %58.24 - %52.21

3 sayı: %38.42 - %31.91

Serbest atış: %78.41 - %73.21

Ribaund: 31.35 – 33.65

Asist: 21.39 – 19.30

Top çalma: 6.70 – 7.87

Top kaybı: 12.91 – 12.17

Blok: 1.70 – 3.22



İstatistik Liderleri (Fenerbahçe Beko - Beşiktaş Icrypex):



Sayı: Nando De Colo 14.38 – Rondae Hollis Jefferson 14.89

Ribaund: Danilo Barthel 7.50 – Dedric Lawson 7.78

Asist: Pierria Henry 6.40 – Kenan Sipahi 7.60

Top çalma: Jan Vesely 1.56 – Dedric Lawson 1.52









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