Fenerbahçe Beko'nun konuğu Baskonia

Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nde perşembe günü Bitci Baskonia'yı ağırlayacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe Beko'nun konuğu Baskonia
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15 Aralık 2021 13:19
 Fenerbahçe Beko Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 16. haftasında perşembe günü İspanya'nın Bitci Baskonia takımını konuk edecek.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.45'te başlayacak.

Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda 6 galibiyet ve 9 mağlubiyet yaşayan Fenerbahçe Beko, haftaya averajla 12. sırada girdi. Avrupa Ligi'nde çıktığı son 3 müsabakayı kazanan sarı-lacivertliler, galibiyet serisini 4 maça çıkarmaya çalışacak.

Organizasyonda 5 galibiyet ve 10 mağlubiyeti bulunan Bitci Baskonia ise averajla puan cetvelinin 16. basamağında yer alıyor. İspanyol ekibi THY Avrupa Ligi'ndeki son maçında Anadolu Efes'e 87-72 mağlup oldu.

 

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