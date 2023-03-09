Fenerbahçe Beko'nun konuğu Barcelona

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 28. haftasında 10 Mart Cuma günü İspanya'nın Barcelona takımını konuk edecek.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Fenerbahçe Beko'nun konuğu Barcelona
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
09 Mart 2023 15:02
Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 28. haftasında 10 Mart Cuma günüsahasında İspanya'nın Barcelona takımıyla karşılaşacak.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 20.45'te başlayacak.

THY Avrupa Ligi'nde çıktığı 26 maçta 16 galibiyet ve 10 mağlubiyet yaşayan Fenerbahçe Beko, 5. sırada bulunuyor.

Konuk ekip ise 27 maçta 18 galibiyet ve 9 mağlubiyetle 3. basamakta yer alıyor.

İki takım arasında oynanan ilk karşılaşmayı Barcelona sahasında 81-80 kazanmıştı.

SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Google'da şu an en çok arananlar

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery