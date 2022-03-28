Fenerbahçe Beko'nun konuğu ALBA Berlin

THY Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe Beko salı günü ALBA Berlin'i ağırlayacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe Beko'nun konuğu ALBA Berlin
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28 Mart 2022 11:07
Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nin 21. hafta erteleme maçında salı günü Almanya'nın ALBA Berlin takımını konuk edecek.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 21.00'de başlayacak.

Ligde oynadığı 24 karşılaşmada 9 galibiyet ve 15 mağlubiyeti bulunan sarı-lacivertliler, 12. sırada yer alıyor.

Konuk ALBA Berlin ise 10 galibiyet ve 14 mağlubiyetle Fenerbahçe'nin bir basamak üstünde yer alıyor.

Fenerbahçe Beko, ligde oynadığı son karşılaşmada İspanya'nı Barcelona ekibine deplasmanda 88-67 mağlup olmuştu.

İki takım arasında ligde bu sezon oynanan ilk karşılaşmayı Alman temsilcisi evinde 84-70'lik skorla kazanmıştı.

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