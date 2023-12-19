Fenerbahçe Beko'nun EuroLeague'de rakibi Zalgiris Kaunas

Fenerbahçe Beko'nun THY EuroLeague'de sahasında konuğu Zalgiris Kaunas.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe Beko'nun EuroLeague'de rakibi Zalgiris Kaunas
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19 Aralık 2023 14:50
 

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, THY EuroLeague'nin 15. hafta maçında 20 Aralık Çarşamba Günü (yarın) sahasında Litvanya'nın Zalgiris Kaunas ekibiyle karşılaşacak.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak müsabaka, saat 20.30'da başlayacak.

Fenerbahçe Beko, yeni başantrenörü Sarunas Jasikevicius önderliğinde bu kulvarda çıktığı ilk müsabakada Fransa'nın AS Monaco ekibini 86-74 mağlup etmişti.

Avrupa Ligi'nde oynadığı 14 maçta 7'şer galibiyet ve mağlubiyet yaşayan Fenerbahçe Beko, 11. basamakta yer alıyor.

Konuk ekip ise 5 galibiyet ve 9 mağlubiyetle 16. basamakta bulunuyor.

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