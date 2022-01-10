Fenerbahçe Beko'nun Euroleague'de konuğu Olympiakos

Fenerbahçe Beko Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 20. haftasında 11 Ocak Salı günü Yunanistan ekibi Olympiakos'u konuk edecek.

Haber; AA, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Fenerbahçe Beko'nun Euroleague'de konuğu Olympiakos
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10 Ocak 2022 15:52
Fenerbahçe Beko Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 20. haftasında 11 Ocak Salı günü Yunanistan ekibi Olympiakos'u ağırlayacak.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.45'te başlayacak.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle birçok maçın ertelendiği organizasyonda 7 galibiyet ve 10 mağlubiyet yaşayan Fenerbahçe, averajla 10. sırada yer alıyor. Çıktığı müsabakaların 12'sini kazanan ve 5'inden mağlup ayrılan Olympiakos ise 3. basamakta bulunuyor.

Olympiakos, 7. haftada Atina'da oynanan karşılaşmayı 67-65 üstün tamamlamıştı.

Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nde Olympiakos ile 24. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında oynanan 23 müsabakanın 12'sini sarı-lacivertli takım, 11'ini ise Olympiakos kazandı.

 


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