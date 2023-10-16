Fenerbahçe Beko'nun beli sakatlıklardan doğrulmuyor

Yeni sezon öncesi kurduğu kadro sezona iddialı bir kadro kurmak isteyen Fenerbahçe Beko, sakatlıklardan kurtulamıyor.



Özellikle gard pozisyonundaki yıldız oyuncularının ağır sakatlıklar yaşaması Fenerbahçe Beko'da canlı sıktı.



RAUL NETO



Fenerbahçe'nin sezon öncesi en büyük transferlerinden birisi olarak görülen Brezilyalı gard Raul Neto, Dünya Kupası'nda Brezilya'nın İran ile oynadığı maçta sağ dizinden bir sakatlık yaşadı.



Sağ dizinde patellar tendon kopması yaşayan 31 yaşındaki oyuncu, sarı-lacivertli ekibin formasını sırtına geçiremeden sezonu kapatmış oldu.



TYLER DORSEY



Fenerbahçe'nin geçtiğimiz sezonun ortasında kadrosuna kattığı yıldız gard Tyler Dorsey, sarı-lacivertli ekibin sezona en formda başlayan isimlerinden biriydi.



Fenerbahçe'nin EuroLeague'in ikinci haftasında deplasmanda Valencia ile oynadığı maçta sakatlanan Tyler Dorsey'in sağ ayak tarak kemiğinde kırık tespit edildi. Yıldız oyuncu yaklaşık 2 ay parkelerden uzak kalacak.



ARTURS ZAGARS



Hem Neto'nun hem de Dorsey'in sakatlıkları üzerine Fenerbahçe'nin Letonya ekibi Wolves Vilnius'a kiraladığı genç yıldız adayı Arturs Zagars için "Acaba takıma geri çağrılır mı?" düşünceleri kısa sürdü.



Dorsey'in sakatlığından 1 gün sonra Arturs Zagars, Lietkabelis Panevezys maçında dizinden sakatlık yaşadı. 23 yaşındaki oyuncu dizinin üstüne basamazken, sağlık ekiplerinin yardımları ile oyun alanını terk etti. Zagars'ın sakatlığının ne kadar süreceği henüz belli değil.



