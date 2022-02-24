Fenerbahçe Beko, Monaco'ya konuk oluyor

THY EuroLeague'de Fenerbahçe Beko, deplasmanda Monaco ile karşılaşacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe Beko, Monaco'ya konuk oluyor
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24 Şubat 2022 13:53
Fenerbahçe Beko Basketbol Takımı, THY EuroLeague'nin 27. haftasında cuma deplasmanda Fransa'nın AS Monaco takımıyla karşılaşacak.

Gaston Medecin Salonu'nda oynanacak maç, saat 22.00'de başlayacak.

Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda 12 galibiyet ve 10 mağlubiyet alan Fenerbahçe Beko, haftaya 9. sırada girdi.

Organizasyonda 13'er galibiyet ve mağlubiyeti bulunan Monaco ise 8. sırada yer alıyor.

Sarı-lacivertli ekip, bu sezon İstanbul'da oynanan maçı 96-86 kazanmıştı.

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