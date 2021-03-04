Fenerbahçe Beko, Milano'da şov yaptı!

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 27. haftasında deplasmanda İtalya temsilcisi AX Armani Exchange Milan ile karşılaştı.
Mediolanum Forum'daki mücadele, Fenerbahçe Beko'nun 100-92'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.
Sarı - lacivertliler, bu sonucun ardından EuroLeague'deki son 12. maçında 11. galibiyetini aldı.
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Mediolanum Forum'daki mücadele, Fenerbahçe Beko'nun 100-92'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.
Sarı - lacivertliler, bu sonucun ardından EuroLeague'deki son 12. maçında 11. galibiyetini aldı.
DETAYLAR GELİYOR...