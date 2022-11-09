Fenerbahçe Beko, liderliğini korumak için Kızılyıldız önünde

Fenerbahçe Beko Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 7. haftasında 10 Kasım Perşembe günü Sırbistan'ın Kızılyıldız mts ekibini konuk edecek.



Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 20.00'de başlayacak.



Fenerbahçe Beko ligde oynadığı 6 maçtan 5 galibiyet ve bir mağlubiyetle ayrıldı.



Kızılyıldız mts ise ligde yaptığı 6 maçın sadece birini kazanırken, 5'ini kaybetti.





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