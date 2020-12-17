Fenerbahçe Beko kabustan uyanamıyor

Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nin 15. haftasında Litvanya ekibi Zalgiris'e konuk oldu. Fenerbahçe maçı 99-62 kaybetti.



Fenerbahçe, organizasyonda çıktığı son 8 maçta 7 mağlubiyet yaşadı. Avrupa Ligi'nde yaptığı müsabakaların 5'ini kazanan ve 10'unu kaybeden sarı-lacivertli takım, 14. sırada yer alıyor.



Zalgiris ise bu sezon galibiyet sayısını 8'e yükseltirken, 7 de mağlubiyeti bulunuyor.



Salon: Zalgirio Arena



Hakemler: Sasa Pukl (Slovenya), Carmela Paternico (İtalyan), Emilio Perez (İspanya)



Zalgiris: Walkup 6, Hayes 11, Milaknis 11, Grigonis 12, Lauvergne 8, Blazevic 1, Lekavicius 8, Jankunas 2, Lukosiunas 3, Geben 11, Rubit 18, Jokubaitis 8



Fenerbahçe Beko: Melih Mahmutoğlu 5, De Colo 14, Barthel 4, Ahmet Düverioğlu, Ulanovas 2, Hamilton, Brown 2, Westermann 8, Tarık Biberovic 1, Pierre 10, Eddie 12, Ali Muhammed 4



1. Periyot: 24-7



Devre: 51-31



3. Periyot: 81-47



