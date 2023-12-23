Fenerbahçe Beko, Jasikevicius ile kaybetmiyor!

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, THY EuroLeague'in 16. haftasında Almanya'nın ALBA Berlin takımını 91-82 yendi.

Haber; AA, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Fenerbahçe Beko, Jasikevicius ile kaybetmiyor!
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23 Aralık 2023 00:03
Son güncelleme 23 Aralık 2023 00:09
THY Euroleague'in 16. hafta maçında ALBA Berlin ile Fenerbahçe Beko karşılaştı.

Mercedes Benz Arena'da oynanan maçı Fenerbahçe Beko 91-82 kazandı.

Bu sonuçla birlikte Fenerbahçe Beko, yeni başantrenörü Sarunas Jasikevicius yönetiminde çıktığı üçüncü Euroleague karşılaşmasından da galibiyetle ayrılarak toplamda dokuzuncu galibiyetini aldı.

Fenerbahçe Beko'da Scottie Wilbekin kaydettiği 20 sayıyla takımının en skorer ismi oldu.

Temsilcimiz Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nde 28 Aralık Perşembe günü bir diğer Türk temsilcisi Anadolu Efes ile karşı karşıya gelecek.

Salon: Mercedes-Benz Arena

Hakemler: Mehdi Difallah (Fransa), Ioannis Foufis (Yunanistan), Amit Balak (İsrail)

ALBA Berlin: Brown 15, Koumadje 8, Spagnolo 8, Thiemann 8, Bean, Procida 11, Wetzell 12, Delow 4, Schneider 3, Thomas 13

Fenerbahçe Beko: Wilbekin 20, Calathes 4, Pierre 4, Motley 14, Hayes-Davis 7, Sertaç Şanlı 4, Papagiannis 15, Guduric 2, Dorsey 12, Madar 4, Sestina 5, Tarık Biberovic

1. Periyot: 26-24

Devre: 47-51

3. Periyot: 59-72

 

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