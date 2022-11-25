Fenerbahçe Beko, İtalya'dan galibiyetle dönüyor!

THY EuroLeague'in 10. haftasında Fenerbahçe Beko, İtalya'nın EA7 Emporio Armani Milan takımıyla deplasmanda karşı karşıya geldi.
Fenerbahçe, sahadan 82-72 galibiyetle ayrıldı.
Sarı-lacivertliler, bu skorun ardından organizasyonda 10 maçta 9. galibiyetini elde etti.
Salon: Mediolanum Forum
Hakemler: Robert Lottermoser (Almanya), Gytis Vilius (Litvanya), Uros Nikolic (Sırbistan)
EA7 Emporio Armani Milan: Cabarrot 15, Pangos 3, Melli 7, Hall 16, Voigtmann 4, Thomas 2, Mitrou-Long 18, Ricci, Alviti 3, Hines 4
Fenerbahçe Beko: Calathes 9, Wilbekin 8, Hayes-Davis 22, Booker 8, Motley 9, Metecan Birsen 3, Şehmus Hazer 4, Edwards 1, Melih Mahmutoğlu, Jekiri 7, Guduric 11,
1. Periyot: 21-15
Devre: 37-32
3. Periyot: 48-58
Fenerbahçe, sahadan 82-72 galibiyetle ayrıldı.
Sarı-lacivertliler, bu skorun ardından organizasyonda 10 maçta 9. galibiyetini elde etti.
Salon: Mediolanum Forum
Hakemler: Robert Lottermoser (Almanya), Gytis Vilius (Litvanya), Uros Nikolic (Sırbistan)
EA7 Emporio Armani Milan: Cabarrot 15, Pangos 3, Melli 7, Hall 16, Voigtmann 4, Thomas 2, Mitrou-Long 18, Ricci, Alviti 3, Hines 4
Fenerbahçe Beko: Calathes 9, Wilbekin 8, Hayes-Davis 22, Booker 8, Motley 9, Metecan Birsen 3, Şehmus Hazer 4, Edwards 1, Melih Mahmutoğlu, Jekiri 7, Guduric 11,
1. Periyot: 21-15
Devre: 37-32
3. Periyot: 48-58