Fenerbahçe Beko, iki genç oyuncusunu kiralık olarak gönderdi

Başantrenör Igor Kokoskov yönetimindeki Fenerbahçe Beko, iki genç oyuncusunu kiralık olarak gönderdiğini açıkladı.

Haber; AA, Fotoğraf; Fenerbahce.org
Fenerbahçe Beko, iki genç oyuncusunu kiralık olarak gönderdi
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21 Ağustos 2020 15:40
Fenerbahçe Beko, genç oyuncuları Efe Ergi Tırpancı'yı Ormanspor'a, Ekrem Sancaklı'yı da HDI Sigorta Afyon Belediyespor'a 1 yıl kiralık olarak gönderdi. 

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, iki oyuncunun da ING Basketbol Süper Ligi ekiplerine sezon sonuna kadar kiralık olarak gönderildiği belirtilerek, "Bu anlaşmaların her iki sporcumuza da hayırlı olmasını diliyor, kariyerlerinin bu döneminde kendilerine başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı. 

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