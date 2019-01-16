  •  
    Fatih Terim de onayladı G.Saray'ın son sürprizi
  •  
    Gökhan Töre için yeni gelişme! Af mı geliyor?
  •  
    G.Saray'ın listesindeki golcü için iki flaş itiraf!
  •  
    Galatasaray'a gönderip, Türkiye'den onu aldılar!
  •  
    Ve Trabzonspor ayrılığı borsaya bildirdi: VEDA

Fenerbahçe Beko, Gran Canaria deplasmanında

Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nin 19. haftasında Herbalife Gran Canaria'ya konuk olacak

Kaynak: AA
Fenerbahçe Beko, Gran Canaria deplasmanında
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
16 Ocak 2019 09:55
Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nin 19. haftasında 17 Ocak Perşembe günü deplasmada İspanya'nın Herbalife Gran Canaria ekibiyle karşılaşacak.

Gran Canaria Arena'da oynanacak karşılaşma TSİ 23.00'te başlayacak.

THY Avrupa Ligi'nde sezona çok iyi bir başlangıç yapan tecrübeli başantrenör Zeljko Obradovic yönetimindeki Fenerbahçe Beko, 16 galibiyet ve 2 mağlubiyetle lider durumda bulunuyor.

Ev sahibi Herbalife Gran Canaria ise 6 galibiyet ve 12 mağlubiyetle 14. sırada yer alıyor.

İki takım arasında bu sezon Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan karşılaşmayı sarı-lacivertliler, 97-72 kazanmıştı.

Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için