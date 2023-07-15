Fenerbahçe Beko, Georgios Papagiannis'i açıkladı!

Fenerbahçe Beko, 2.21 boyundaki Yunan basketbolcu Georgios Papagiannis'i transfer ettiğini açıkladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
Abone Ol
Fenerbahçe Beko, Georgios Papagiannis'i açıkladı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
15 Temmuz 2023 12:01
Sertaç Şanlı ve Nate Sestina transferlerini açıklayan Fenerbahçe Beko, transferlerine devam ediyor. 

Fenerbahçe Beko, son olarak Panathinaikos'ta forma giyen Georgios Papagiannis'i kadrosuna kattığını açıkladı. 

Yunan oyuncu ile 2 yıllık anlaşma sağlandığı belirtildi. 

SEZON İSTATİSTİKLERİ 

Geçtiğimiz sezon 33 EuroLeague karşılaşmasında forma giyen Georgios Papagiannis, maç başına 8.5 sayı, 5.7 ribaund ve 1.2 blok ortalamaları ile mücadele etmişti.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery