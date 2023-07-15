Fenerbahçe Beko, Georgios Papagiannis'i açıkladı!

Sertaç Şanlı ve Nate Sestina transferlerini açıklayan Fenerbahçe Beko, transferlerine devam ediyor.
Fenerbahçe Beko, son olarak Panathinaikos'ta forma giyen Georgios Papagiannis'i kadrosuna kattığını açıkladı.
Yunan oyuncu ile 2 yıllık anlaşma sağlandığı belirtildi.
SEZON İSTATİSTİKLERİ
Geçtiğimiz sezon 33 EuroLeague karşılaşmasında forma giyen Georgios Papagiannis, maç başına 8.5 sayı, 5.7 ribaund ve 1.2 blok ortalamaları ile mücadele etmişti.
Fenerbahçe Beko, son olarak Panathinaikos'ta forma giyen Georgios Papagiannis'i kadrosuna kattığını açıkladı.
Yunan oyuncu ile 2 yıllık anlaşma sağlandığı belirtildi.
SEZON İSTATİSTİKLERİ
Geçtiğimiz sezon 33 EuroLeague karşılaşmasında forma giyen Georgios Papagiannis, maç başına 8.5 sayı, 5.7 ribaund ve 1.2 blok ortalamaları ile mücadele etmişti.