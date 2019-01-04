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Fenerbahçe Beko, galibiyet serisini sürdürme peşinde

Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi 16. hafta maçında 4 Ocak Cuma akşamı İspanya'nın Baskonia ekibini konuk edecek.

Kaynak: Sporx.com ve AA
Fenerbahçe Beko, galibiyet serisini sürdürme peşinde
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04 Ocak 2019 07:40
Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi 16. hafta maçında 4 Ocak Cuma akşamı İspanya temsilcisi Baskonia ile karşı karşıya gelecek.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.45'te başlayacak. Mücadele beIN SPORTS 3'ten canlı olarak yayınlanacak.

Avrupa Ligi'nde 14 galibiyet ve bir mağlubiyetle zirvede bulunan Fenerbahçe Beko, son 11 maçını kazanma başarısı gösterdi. Sarı-lacivertli takım, Baskonia müsabakasından da üstün ayrılarak galibiyet serisini 12 maça çıkartmaya çalışacak.

Ligde 7 galibiyet ve 8 yenilgisi olan Baskonia ise averajla 10. sırada bulunuyor.

Fenerbahçe Beko, iki takım arasında sezonun ilk yarısında İspanya'da oynanan karşılaşmayı 74-72'lik skorla kazanmıştı.

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