Fenerbahçe Beko-Galatasaray Nef maçı pazartesi oynanacak

ING Basketbol Süper Ligi'nin 27. haftası derbi maçına sahne olacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe Beko-Galatasaray Nef maçı pazartesi oynanacak
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10 Nisan 2022 14:23
Fenerbahçe Beko ile Galatasaray Nef, derbi mücadelesinde yarın karşı karşıya gelecek. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'ndaki mücadele 11 Nisan saat 20.30'da başlayacak.

Ligde 21 galibiyet ve 5 yenilgisi olan Fenerbahçe Beko, lider durumda bulunuyor. Oynadığı 26 maçta 16 galibiyet ve 10 yenilgi alan Galatasaray Nef ise yeni başantrenörü Andreas Pistiolis yönetiminde son 3 maçını kazandı.

İki takım arasında ligin ilk yarısında Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmayı Fenerbahçe Beko 86-76 kazanmıştı.



 
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