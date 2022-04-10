Fenerbahçe Beko-Galatasaray Nef maçı pazartesi oynanacak

Fenerbahçe Beko ile Galatasaray Nef, derbi mücadelesinde yarın karşı karşıya gelecek. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'ndaki mücadele 11 Nisan saat 20.30'da başlayacak.Ligde 21 galibiyet ve 5 yenilgisi olan Fenerbahçe Beko, lider durumda bulunuyor. Oynadığı 26 maçta 16 galibiyet ve 10 yenilgi alan Galatasaray Nef ise yeni başantrenörü Andreas Pistiolis yönetiminde son 3 maçını kazandı.İki takım arasında ligin ilk yarısında Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmayı Fenerbahçe Beko 86-76 kazanmıştı.