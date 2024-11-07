THY Euroleague'in 8. haftasında Fenerbahçe Beko, 8 Kasım Cuma günü Fransa'nın LDLC Asvel takımıyla deplasmanda karşılaşacak.
Villeurbanne'daki Ldlc Arena'da oynanacak müsabaka, TSİ 22.00'de başlayacak. Mücadele S Sport 2, EXXEN ve Bilyoner TV'de yayınlanacak.
THY Euroleague'de çıktığı 7 mücadelede 5 galibiyet, 2 yenilgi yaşayan sarı-lacivertli ekip, 4. sırada yer alıyor.
Oynadığı müsabakaların 2'sini kazanan ve 5'inden mağlubiyetle ayrılan LDLC Asvel ise 16. basamakta bulunuyor.
Villeurbanne'daki Ldlc Arena'da oynanacak müsabaka, TSİ 22.00'de başlayacak. Mücadele S Sport 2, EXXEN ve Bilyoner TV'de yayınlanacak.
THY Euroleague'de çıktığı 7 mücadelede 5 galibiyet, 2 yenilgi yaşayan sarı-lacivertli ekip, 4. sırada yer alıyor.
Oynadığı müsabakaların 2'sini kazanan ve 5'inden mağlubiyetle ayrılan LDLC Asvel ise 16. basamakta bulunuyor.