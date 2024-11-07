Fenerbahçe Beko, Fransa deplasmanında

THY Euroleague'in 8. haftasında Fenerbahçe Beko, 8 Kasım Cuma günü Fransa'nın LDLC Asvel takımına konuk olacak.

Haber; AA, Fotoğraf; Fenerbahce.org
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Fenerbahçe Beko, Fransa deplasmanında
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
07 Kasım 2024 15:04
THY Euroleague'in 8. haftasında Fenerbahçe Beko, 8 Kasım Cuma günü Fransa'nın LDLC Asvel takımıyla deplasmanda karşılaşacak.

Villeurbanne'daki Ldlc Arena'da oynanacak müsabaka, TSİ 22.00'de başlayacak.  Mücadele S Sport 2, EXXEN ve Bilyoner TV'de yayınlanacak.

THY Euroleague'de çıktığı 7 mücadelede 5 galibiyet, 2 yenilgi yaşayan sarı-lacivertli ekip, 4. sırada yer alıyor.

Oynadığı müsabakaların 2'sini kazanan ve 5'inden mağlubiyetle ayrılan LDLC Asvel ise 16. basamakta bulunuyor.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery