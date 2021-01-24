Fenerbahçe Beko, Fethiye'yi de geçti

Fenerbahçe Beko, deplasmanda Lokman Hekim Fethiye Belediyespor'u 93-86 mağlup etti.

, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Fenerbahçe Beko, Fethiye'yi de geçti
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24 Ocak 2021 19:16
NG Basketbol Süper Ligi'nde Fenerbahçe Beko, deplasmanda Lokman Hekim Fethiye Belediyespor'u 93-86 mağlup etti.

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