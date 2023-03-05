Fenerbahçe Beko, evinde kazandı!

Fenerbahçe Beko, Basketbol Süper Ligi'nin 19. haftasında Manisa Büyükşehir Belediyespor'u 92-78 mağlup ederek 17. galibiyetini aldı ve liderlik koltuğunu korudu.
Salon: Ülker Spor ve Etkinlik Salonu
Hakemler: Ali Şakacı, Sinem Tetik, Çağlar Özkan
Fenerbahçe Beko: Şehmus Hazer 7, Edwards 16, Hayes 9, Pierre 14, Jekiri 4, Motley 13, Metecan Birsen 3, Wilbekin 5, İsmet Akpınar, Samet Geyik 8, Melih Mahmutoğlu 3, Biberovic 10
Manisa Büyükşehir Belediyespor: Anosike 15, Javier 18, Williams 10, Mustafa Baki Görür 4, Lafredrick 17, Roberson 8, Tolga Kaan Birer, Selim Şav 6, Ogün Sevinç
1. Periyot: 26-19
Devre: 51-43
3. Periyot: 69-60
Salon: Ülker Spor ve Etkinlik Salonu
Hakemler: Ali Şakacı, Sinem Tetik, Çağlar Özkan
Fenerbahçe Beko: Şehmus Hazer 7, Edwards 16, Hayes 9, Pierre 14, Jekiri 4, Motley 13, Metecan Birsen 3, Wilbekin 5, İsmet Akpınar, Samet Geyik 8, Melih Mahmutoğlu 3, Biberovic 10
Manisa Büyükşehir Belediyespor: Anosike 15, Javier 18, Williams 10, Mustafa Baki Görür 4, Lafredrick 17, Roberson 8, Tolga Kaan Birer, Selim Şav 6, Ogün Sevinç
1. Periyot: 26-19
Devre: 51-43
3. Periyot: 69-60
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