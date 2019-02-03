Fenerbahçe Beko evinde 23 sayı farkla kazandı

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 17. haftasında Fenerbahçe Beko, konuk ettiği Türk Telekom'u 87-64 yenerek liderliğini sürdürdü.Sarı-lacivertli ekip, bu sonuçla ligde 14. galibiyetini aldı. Başkent temsilcisi ise 6. kez sahadan mağlup ayrıldı.Müsabakada pota altından sayılar üreten Türk Telekom karşısında Kalinic ve Sinan Güler'le üç sayılık basketler bulan Fenerbahçe Beko, 5. dakikayı 10-9 üstün geçti. Melli'nin sayılarıyla 10-0'lık seri yakalayan ve 9. dakikada farkı çift hanelere (20-9) çıkaran sarı-lacivertli ekip, ilk çeyreği 24-11 önde tamamladı.İkinci çeyreğe iki ekip de kötü hücum ederek başladı. Stimac'la sayılar bulan Türk Telekom'a Melli'nin kaydettiği basketlerle karşılık veren Fenerbahçe Beko, 17. dakikada farkı 16 sayıya (33-17) taşıdı. Lauvergne'in pota altından ürettiği sayılarla farkın kapanmasına izin vermeyen sarı-lacivertli ekip, soyunma odasına 41-24 üstün gitti.Üçüncü periyot karşılıklı sayılarla başladı. Savunmada direnci düşen Fenerbahçe Beko karşısında Redding'le arka arkaya sayılar bulan Türk Telekom, Landesberg'in serbest atışlardan kaydettiği basketlerle 25. dakikada farkı tek hanelere indirdi: 48-40. Hem savunmada hem de hücumda ritmini artıran sarı-lacivertli ekip, Sloukas'ın etkili oyunuyla farkı açtı ve final periyoduna 62-50 önde girdi.Son çeyreğe 8-0'lık seriyle başlayan sarı-lacivertli ekip, 33. dakikada farkı 20 sayıya (70-50) taşıdı. Ahmet Düverioğlu ile Sloukas'ın kaydettiği sayılarla skor üstünlüğünü koruyan Fenerbahçe Beko, baştan sona üstün götürdüğü karşılaşmayı 87-64 kazandı.Fenerbahçe Beko: Sinan Güler 8, Melih Mahmutoğlu 7, Kalinic 9, Melli 19, Ahmet Düverioğlu 8, Sloukas 16, Lauvergne 9, Guduric 6, Ali Muhammed 5Türk Telekom: Ender Arslan 2, Campbell 3, Landesberg 20, Metin Türen 3, Stimac 20, Yunus Emre Sonsırma 9, Nusret Yıldırım, Polat Kaya, Gabriel, Redding 7