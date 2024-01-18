Fenerbahçe Beko, Euroleague'de Zalgiris Kaunas deplasmanında

Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nin 22. haftasında 19 Ocak Cuma günü deplasmanda Litvanya'nın Zalgiris Kaunas ekibiyle karşı karşıya gelecek.

Haber; AA, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Fenerbahçe Beko, Euroleague'de Zalgiris Kaunas deplasmanında
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18 Ocak 2024 13:19
Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nin 22. haftasında 19 Ocak Cuma günü deplasmanda Litvanya'nın Zalgiris Kaunas ekibiyle karşılaşacak.

Zalgirio Arena'da oynanacak müsabaka TSİ 21.00'de başlayacak.

Sarı-lacivertliler, Litvanyalı başantrenör Sarunas Jasikevicius'un takımın başına geçmesinin ardından ligde son 8 maçın 7'sini kazandı.

Toplamda oynadığı 21 maçta 13 galibiyet ve 8 yenilgiyle sahadan ayrılan Fenerbahçe Beko, 5. sırada yer alıyor.

Ev sahibi ekip ise 7 galibiyet ve 14 mağlubiyetle 16. basamakta bulunuyor.

İki takım arasında İstanbul'da oynanan karşılaşmayı Fenerbahçe Beko 80-78 kazanmıştı.

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