Fenerbahçe Beko, EuroLeague'de Olympiakos'u ağırlıyor

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi 6. hafta maçında Perşembe günü Yunanistan'ın Olympiakos takımını konuk edecek.



Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 20.45'te başlayacak.



Avrupa Ligi'nde oynadığı maçlarda 4 galibiyet ve bir mağlubiyeti bulunan sarı-lacivertliler, 4. sırada yer alıyor.



Ligde 3 galibiyet ve 2 yenilgisi olan Olympiakos ise 7. sırada bulunuyor.



