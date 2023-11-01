Fenerbahçe Beko, EuroLeague'de Olympiakos'u ağırlıyor

Fenerbahçe Beko, EuroLeague'in 6. haftasında sahasında Olympiakos'u ağırlıyor.

Haber; AA, Fotoğraf; Fenerbahce.org
Abone Ol
Fenerbahçe Beko, EuroLeague'de Olympiakos'u ağırlıyor
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
01 Kasım 2023 14:04
Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi 6. hafta maçında Perşembe günü Yunanistan'ın Olympiakos takımını konuk edecek.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 20.45'te başlayacak.

Avrupa Ligi'nde oynadığı maçlarda 4 galibiyet ve bir mağlubiyeti bulunan sarı-lacivertliler, 4. sırada yer alıyor.

Ligde 3 galibiyet ve 2 yenilgisi olan Olympiakos ise 7. sırada bulunuyor.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery