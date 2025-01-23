Fenerbahçe Beko, EuroLeague'de Olympiakos deplasmanında!

Fenerbahçe Beko, THY EuroLeague'de cuma günü Olympiakos'a konuk olacak

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe Beko, EuroLeague'de Olympiakos deplasmanında!
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23 Ocak 2025 13:26
Basketbolda THY EuroLeague'in 23. haftasında Fenerbahçe Beko, cuma günü deplasmanda Yunanistan ekibi Olympiakos ile karşılaşacak.

Barış ve Dostluk Salonu'nda oynanacak müsabaka TSİ 22.15'te başlayacak.

Avrupa Ligi'nde oynadığı son 4 karşılaşmayı kazanan ve bir maçı eksiği olan sarı-lacivertliler, 14 galibiyet, 7 mağlubiyet ile ikinci sırada yer alıyor.

Ligde 7 maçlık galibiyet serisi bulunan Yunanistan temsilcisi ise 16 galibiyet, 6 mağlubiyet ile puan cetvelinin ilk sırasında bulunuyor.

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