Fenerbahçe Beko, Euroleague'de erteleme maçına çıkıyor

THY Euroleague'in 17. haftasının erteleme maçında Fenerbahçe Beko, 3 Mart Pazartesi günü Fransız ekibi Paris Basketbol'a konuk olacak.

Haber; AA, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Fenerbahçe Beko, Euroleague'de erteleme maçına çıkıyor
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02 Mart 2025 13:43
Basketbolda THY Euroleague'in 17. haftasının erteleme maçında Fenerbahçe Beko, yarın deplasmanda Fransız ekibi Paris Basketbol ile karşı karşıya gelecek.

Adidas Arena'da oynanacak müsabaka TSİ 22.30'da başlayacak.

Euroleague'de çıktığı 26 karşılaşmada 17 galibiyet, 9 mağlubiyet yaşayan sarı-lacivertliler, lider Olympiakos'un ardından 2. sırada yer alıyor.

Fransa temsilcisi ise oynadığı 26 maçta 16 kez sahadan galip ayrılırken, 10 müsabakada da rakiplerine kaybetti ve 4. basamakta kendine yer buldu.

İki takım arasında daha önce Aralık 2024'te oynanması planlanan müsabaka, ev sahibi ekibin oyuncularının yaşadığı salgın hastalık nedeniyle ertelenmişti.

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