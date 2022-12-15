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Fenerbahçe Beko, EuroLeague'de Baskonia'yı konuk ediyor

THY EuroLeague'in 14. haftasında Fenerbahçe Beko, evinde Baskonia'yı konuk edecek.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe Beko, EuroLeague'de Baskonia'yı konuk ediyor
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15 Aralık 2022 15:52
Basketbol THY Avrupa Ligi'nin lideri Fenerbahçe Beko, 14. hafta mücadelesinde 16 Aralık Cuma günü İspanya'nın Cazoo Baskonia takımıyla karşı karşıya gelecek.

Ligde 13. hafta maçlarının ardından 10 galibiyet, 3 yenilgiyle zirvedeki yerini koruyan sarı-lacivertliler, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda saat 20.45'te başlayacak mücadelede Baskonia'yı konuk edecek.

Son maçında deplasmanda Yunan ekip Olympiakos'a 94-67 yenilen Fenerbahçe Beko, seyircisi önünde çıkacağı maçta galibiyet arayacak.

Baskonia ise ligde 8 galibiyet, 5 yenilgiyle 6. sırada yer alıyor. İspanyol ekip son maçında dün İstanbul'da Anadolu Efes'i 83-78 mağlup etti.

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