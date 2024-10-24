Fenerbahçe Beko, Ergin Ataman ve Cedi Osman'lı Panathinaikos'u ağırlıyor

Fenerbahçe Beko, THY Euroleague'in 5. haftasında 25 Ekim Cuma günü Yunanistan'ın Panathinaikos takımını ağırlayacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe Beko, Ergin Ataman ve Cedi Osman'lı Panathinaikos'u ağırlıyor
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24 Ekim 2024 15:32
Fenerbahçe Beko, THY Euroleague'in 5. haftasında 25 Ekim Cuma günü Yunanistan'ın Panathinaikos takımını konuk edecek.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak müsabaka, saat 20.45'te başlayacak.

Panathinaikos'u milli çalıştırıcı Ergin Ataman yönetirken milli basketbolcu Cedi Osman ise burada forma giyiyor. 

Geride kalan 4 maçta 3 galibiyet ve 1 yenilgi yaşayan sarı-lacivertliler, ligde 5. sırada bulunuyor. Ergin Ataman'ın başantrenörlüğünü yaptığı Panathinaikos ise 2'şer galibiyet ve mağlubiyetle haftaya 6. basamakta giriyor.

- 38. kez karşılaşacaklar

Fenerbahçe ile Panathinaikos, 38. kez karşı karşıya gelecek.

İki takım arasında daha önce oynanan 37 müsabakanın 20'sini Yunan temsilcisi, 17'sini ise sarı-lacivertliler kazanmıştı.

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