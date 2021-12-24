Fenerbahçe Beko, deplasmanda sonunu getiremedi

Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nin 17. haftasında deplasmanda Fransa'nın LDLC ASVEL takımıyla karşılaştı.
Lyon kentindeki Astroballe Salonu'nda oynanan karşılaşma, ASVEL'in 84-82'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.
Bu sonucun ardından Fenerbahçe Beko'nun 4 maçlık galibiyet serisi sona erdi ve sarı - lacivertliler, 10. mağlubiyetini aldı.
Lyon kentindeki Astroballe Salonu'nda oynanan karşılaşma, ASVEL'in 84-82'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.
Bu sonucun ardından Fenerbahçe Beko'nun 4 maçlık galibiyet serisi sona erdi ve sarı - lacivertliler, 10. mağlubiyetini aldı.