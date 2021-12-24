Fenerbahçe Beko, deplasmanda sonunu getiremedi

Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nin 17. haftasında deplasmanda Fransa'nın LDLC ASVEL takımıyla karşı karşıya geldi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe Beko, deplasmanda sonunu getiremedi
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24 Aralık 2021 01:05
Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nin 17. haftasında deplasmanda Fransa'nın LDLC ASVEL takımıyla karşılaştı.

Lyon kentindeki Astroballe Salonu'nda oynanan karşılaşma, ASVEL'in 84-82'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.

Bu sonucun ardından Fenerbahçe Beko'nun 4 maçlık galibiyet serisi sona erdi ve sarı - lacivertliler, 10. mağlubiyetini aldı.


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