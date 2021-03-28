Fenerbahçe Beko, deplasmanda kazandı!

ING Basketbol Süper Ligi'nin 26. haftasında Fenerbahçe Beko, deplasmanda HDI Sigorta Afyon Belediyespor'u 97-87 mağlup etti.
Fenerbahçe Beko, bu sonuçla ligdeki 20'nci galibiyetini alırken, HDI Sigorta Afyon Belediyespor 14'üncü yenilgisini yaşadı.
Karşılıklı basketlerle başlayan ve çekişmenin yaşandığı karşılaşmada Fenerbahçe Beko, ilk periyodu 28-27 önde tamamladı.
İkinci çeyreğe hücumda Ahmet Düverioğlu, Brown ile Pierre etkili başlayan Fenerbahçe Beko, içeriden ve dışarıdan bulduğu sayılarla HDI Sigorta Afyon Belediyespor karşısında farkı 17'ye çıkararak soyunma odasına 56-39 önde gitti.
Maçın üçüncü periyodunda skordaki üstünlüğünü koruyan Fenerbahçe Beko, son çeyreğe 19 farkla, 77-58 önde girdi.
Final periyodunda HDI Sigorta Afyon Belediyespor, skor üretse de Fenerbahçe Beko, maçı 97-87 kazandı.
Salon: Prof. Dr. Veysel Eroğlu
Hakemler: Mehmet Karabilecen, Halil Baldemir, Hüseyin Çelik
HDI Sigorta Afyon Belediyespor: Wright 5, Cruz 23, Kairys 18, Leissner 17, Macura 10, Efe Beşok 4, Ekrem Sancaklı 2, Egemen Güven 8, Ali Tuncer
Fenerbahçe Beko: Brown 20, Tarık Biberoviç 10, Barthel 4, Kenan Sipahi 9, Ahmet Duverioğlu 8, Perez 4, Melih Mahmutoğlu 15, O,Quinn 9, Pierre 10, Berkay Candan 8, Ali Muhammed,
1. Periyot: 27-28
Devre: 39-56
3. Periyot: 58-77
5 faulle çıkan: 36.06 Kairys (HDI Sigorta Afyon Belediyespor)
Fenerbahçe Beko, bu sonuçla ligdeki 20'nci galibiyetini alırken, HDI Sigorta Afyon Belediyespor 14'üncü yenilgisini yaşadı.
Karşılıklı basketlerle başlayan ve çekişmenin yaşandığı karşılaşmada Fenerbahçe Beko, ilk periyodu 28-27 önde tamamladı.
İkinci çeyreğe hücumda Ahmet Düverioğlu, Brown ile Pierre etkili başlayan Fenerbahçe Beko, içeriden ve dışarıdan bulduğu sayılarla HDI Sigorta Afyon Belediyespor karşısında farkı 17'ye çıkararak soyunma odasına 56-39 önde gitti.
Maçın üçüncü periyodunda skordaki üstünlüğünü koruyan Fenerbahçe Beko, son çeyreğe 19 farkla, 77-58 önde girdi.
Final periyodunda HDI Sigorta Afyon Belediyespor, skor üretse de Fenerbahçe Beko, maçı 97-87 kazandı.
Salon: Prof. Dr. Veysel Eroğlu
Hakemler: Mehmet Karabilecen, Halil Baldemir, Hüseyin Çelik
HDI Sigorta Afyon Belediyespor: Wright 5, Cruz 23, Kairys 18, Leissner 17, Macura 10, Efe Beşok 4, Ekrem Sancaklı 2, Egemen Güven 8, Ali Tuncer
Fenerbahçe Beko: Brown 20, Tarık Biberoviç 10, Barthel 4, Kenan Sipahi 9, Ahmet Duverioğlu 8, Perez 4, Melih Mahmutoğlu 15, O,Quinn 9, Pierre 10, Berkay Candan 8, Ali Muhammed,
1. Periyot: 27-28
Devre: 39-56
3. Periyot: 58-77
5 faulle çıkan: 36.06 Kairys (HDI Sigorta Afyon Belediyespor)