Fenerbahçe Beko, deplasmanda kazandı

Fenerbahçe Beko, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde deplasmanda Aliağa Petkim'i 76-71 mağlup etti.

Haber; Sporx.com ve AA, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Fenerbahçe Beko, deplasmanda kazandı
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02 Ocak 2023 20:00
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 13. haftasında Fenerbahçe Beko, Aliağa Petkim deplasmanına konuk oldu.

Fenerbahçe, sahadan 76-71'lik skorla galip ayrıldı.

Salon: ENKA

Hakemler: Kaan Büyükçil, Serhat Büker, Murat Ciner

Aliağa Petkimspor: Prewit 2, Chery 17, Simmons 19, Nusret Yıldırım, Aldridge 10, İsmail Cem Ulusoy 14, Dorukhan Engindeniz 5, Ege Arar 4

Fenerbahçe Beko: Motley 15, Willbekin 9, Hayes-Davis 2, Pierre 10, Guduric 19, Edwars 11, Metecan Birsen 4, Melih Mahmutoğlu 4, Şehmus Hazer 2, Samet Geyik

1. Periyot: 19 - 21

Devre: 37 - 37

3. Periyot: 53 - 56

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