Fenerbahçe Beko, deplasmanda kazandı

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 13. haftasında Fenerbahçe Beko, Aliağa Petkim deplasmanına konuk oldu.
Fenerbahçe, sahadan 76-71'lik skorla galip ayrıldı.
Salon: ENKA
Hakemler: Kaan Büyükçil, Serhat Büker, Murat Ciner
Aliağa Petkimspor: Prewit 2, Chery 17, Simmons 19, Nusret Yıldırım, Aldridge 10, İsmail Cem Ulusoy 14, Dorukhan Engindeniz 5, Ege Arar 4
Fenerbahçe Beko: Motley 15, Willbekin 9, Hayes-Davis 2, Pierre 10, Guduric 19, Edwars 11, Metecan Birsen 4, Melih Mahmutoğlu 4, Şehmus Hazer 2, Samet Geyik
1. Periyot: 19 - 21
Devre: 37 - 37
3. Periyot: 53 - 56
Fenerbahçe, sahadan 76-71'lik skorla galip ayrıldı.
Salon: ENKA
Hakemler: Kaan Büyükçil, Serhat Büker, Murat Ciner
Aliağa Petkimspor: Prewit 2, Chery 17, Simmons 19, Nusret Yıldırım, Aldridge 10, İsmail Cem Ulusoy 14, Dorukhan Engindeniz 5, Ege Arar 4
Fenerbahçe Beko: Motley 15, Willbekin 9, Hayes-Davis 2, Pierre 10, Guduric 19, Edwars 11, Metecan Birsen 4, Melih Mahmutoğlu 4, Şehmus Hazer 2, Samet Geyik
1. Periyot: 19 - 21
Devre: 37 - 37
3. Periyot: 53 - 56
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