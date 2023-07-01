Fenerbahçe Beko'dan Sloukas'a 'altın' teklif!

Fenerbahçe Beko, eski oyuncusu Kostas Sloukas'ı yeniden renklerine bağlamak için harekete geçti.

Haber; Hürriyet, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe Beko'dan Sloukas'a 'altın' teklif!
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01 Temmuz 2023 13:03
Yunan basınında yer bulan habere göre Fenerbahçe, Olympiakos ile sözleşmesi sona eren Sloukas'a 2 yıllığına 4 milyon Euro teklifte bulundu.

İtalya'nın Sardunya Adası'nda tatil yapan 33 yaşındaki oyun kurucu, önümüzdeki hafta Atina'ya gelip Olympiakos yöneticileriyle görüştükten sonra bu teklife cevap vereceğini söyledi.

'Altın teklif' ve 'Gidiyor mu?' şeklinde başlıkların kullanıldığı Yunan medyasında, Sloukas'ın, Olimpiakos'un koçu Georgios Bartzokas ile arasının pek iyi olmadığı, buna karşın Fenerbahçe Beko'nun teknik patronu Dimitris İtoudis ile ilişkilerinin çok iyi olduğu vurgulandı.

VESELY İLE TATİL YAPIYOR

Haberlerde ayrıca, Kostas Sloukas'ın Sardunya'da yine eski Fenerbahçeli Jan Vesely ile birlikte tatil yapmasına da dikkat çekildi.

2015-2020 yılları arasında Fenerbahçe Beko forması giyen Kostas Sloukas, 1 THY Euroleague ve 3'er defa da Türkiye Süper Ligi ve Türkiye Kupası şampiyonlukları kazandı.

2020'DE OLYMPIAKOS'A GERİ DÖNDÜ

2020 yılında Olympiakos'a geri dönen tecrübeli oyuncu, geride bıraktığımız sezon final oynadıkları THY Euroleague'de forma giydiği 34 karşılaşmada 11 sayı, 2.4 ribaund ve 5.6 asist ortalamaları elde etti.

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