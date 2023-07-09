Fenerbahçe Beko'dan sezonun ilk hamlesi geliyor

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına başlayan Fenerbahçe Beko, Sertaç Şanlı ile 2 yıllık anlaşmaya vardı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe Beko'dan sezonun ilk hamlesi geliyor
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09 Temmuz 2023 16:48
Gelecek sezon için iddialı bir kadro kurmaya hazırlanan Fenerbahçe Beko, yeni sezonun ilk hamlesini gerçekleştirmeye hazırlanıyor.

Uzun rotasyonuna öncelik veren sarı-lacivertliler, Barcelona'dan ayrılan milli oyuncu Sertaç Şanlı ile 2 yıllık anlaşmaya vardı. Prosedürlerin ardından transferin resmen açıklanması bekleniyor.

31 yaşındaki pivot, geçtiğimiz sezon Barcelona formasıyla 7.8 sayı, 3.9 ribaunt ve 0.8 asist ortalamaları yakalamıştı.

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