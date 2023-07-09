Fenerbahçe Beko'dan sezonun ilk hamlesi geliyor

Gelecek sezon için iddialı bir kadro kurmaya hazırlanan Fenerbahçe Beko, yeni sezonun ilk hamlesini gerçekleştirmeye hazırlanıyor.
Uzun rotasyonuna öncelik veren sarı-lacivertliler, Barcelona'dan ayrılan milli oyuncu Sertaç Şanlı ile 2 yıllık anlaşmaya vardı. Prosedürlerin ardından transferin resmen açıklanması bekleniyor.
31 yaşındaki pivot, geçtiğimiz sezon Barcelona formasıyla 7.8 sayı, 3.9 ribaunt ve 0.8 asist ortalamaları yakalamıştı.
Uzun rotasyonuna öncelik veren sarı-lacivertliler, Barcelona'dan ayrılan milli oyuncu Sertaç Şanlı ile 2 yıllık anlaşmaya vardı. Prosedürlerin ardından transferin resmen açıklanması bekleniyor.
31 yaşındaki pivot, geçtiğimiz sezon Barcelona formasıyla 7.8 sayı, 3.9 ribaunt ve 0.8 asist ortalamaları yakalamıştı.