Fenerbahçe Beko'dan sakatlık açıklaması

Fenerbahçe Beko, Nigel Hayes-Davis'in kasık bölgesinden sakatlık yaşadığını açıkladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Fenerbahçe Beko'dan sakatlık açıklaması
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12 Ocak 2024 10:47
Fenerbahçe Beko, yıldız oyuncusu Nigel Hayes-Davis'in sakatlık durumuyla ilgili açıklama yaptı. 

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, ''Oyuncumuz Nigel Hayes-Davis, 9 Ocak Salı günü oynanan Partizan karşılaşmasında kasık bölgesinde sakatlık yaşamıştır. Sporcumuzun Acıbadem Ataşehir Hastanesi'nde yapılan kontrollerinin ardından birinci evre adduktor kas yaralanması tespit edilmiş olup tedavisine başlanmıştır.

Nigel Hayes-Davis'e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede takıma  katılmasını temenni ediyoruz.'' ifadeleri kullanıldı.

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