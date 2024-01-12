Fenerbahçe Beko'dan sakatlık açıklaması

Fenerbahçe Beko, yıldız oyuncusu Nigel Hayes-Davis'in sakatlık durumuyla ilgili açıklama yaptı.



Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, '' Oyuncumuz Nigel Hayes-Davis, 9 Ocak Salı günü oynanan Partizan karşılaşmasında kasık bölgesinde sakatlık yaşamıştır. Sporcumuzun Acıbadem Ataşehir Hastanesi'nde yapılan kontrollerinin ardından birinci evre adduktor kas yaralanması tespit edilmiş olup tedavisine başlanmıştır.



Nigel Hayes-Davis'e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede takıma katılmasını temenni ediyoruz.'' ifadeleri kullanıldı.





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