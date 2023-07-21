Fenerbahçe Beko'dan Obradovic'e transfer çalımı!

Sertaç Şanlı, Yam Madar, Sestina ve Papagiannis'i renklerine bağlayan Dimitris Itoudis yönetimindeki Fenerbahçe, bir bombayı daha patlatmaya hazırlanıyor. Sarı-lacivertli ekip, Partizan'ın da yakından takip ettiği yıldızla anlaşimaya vardı.
ANLAŞMA SAĞLANDI
SDNA'da yer alan habere göre Fenerbahçe Beko, son olarak Cleveland Cavaliers forması giyen Raul Neto ile anlaşmaya vardı. Sarı-lacivertli ekip, görüşmeler sonucunda yıldız basketbolcuyu ikna etti.
CALATHES'İ ETKİLEYEBİLİR
Haberin detaylarında Neto'nun takıma katılması ile birlikte tecrübeli Yunan oyun kurucu Nick Calathes'in Fenerbahçe'ye veda edebileceği de belirtildi.
OBRADOVİC DE İSTİYORDU
Sırp basınında yer alan haberlere göre oyun kurucu takviyesi yapmak isteyen Obradovic yönetimindeki Partizan da Raul Neto ile ilgileniyordu ancak tecrübeli basketbolcu Fenerbahçe ile anlaşmaya vardı.
ANLAŞMA SAĞLANDI
SDNA'da yer alan habere göre Fenerbahçe Beko, son olarak Cleveland Cavaliers forması giyen Raul Neto ile anlaşmaya vardı. Sarı-lacivertli ekip, görüşmeler sonucunda yıldız basketbolcuyu ikna etti.
CALATHES'İ ETKİLEYEBİLİR
Haberin detaylarında Neto'nun takıma katılması ile birlikte tecrübeli Yunan oyun kurucu Nick Calathes'in Fenerbahçe'ye veda edebileceği de belirtildi.
OBRADOVİC DE İSTİYORDU
Sırp basınında yer alan haberlere göre oyun kurucu takviyesi yapmak isteyen Obradovic yönetimindeki Partizan da Raul Neto ile ilgileniyordu ancak tecrübeli basketbolcu Fenerbahçe ile anlaşmaya vardı.