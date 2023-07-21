Fenerbahçe Beko'dan Obradovic'e transfer çalımı!

Gelecek sezon çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe Beko, transferde bir bombayı daha patlatmaya hazırlanıyor. Sarı-lacivertli ekip, Obradovic'in de istediği yıldız basketbolcuyla anlaşma sağladı.

Haber; Milliyet, Fotoğraf; EPA
Abone Ol
Fenerbahçe Beko'dan Obradovic'e transfer çalımı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
21 Temmuz 2023 14:27
Sertaç Şanlı, Yam Madar, Sestina ve Papagiannis'i renklerine bağlayan Dimitris Itoudis yönetimindeki Fenerbahçe, bir bombayı daha patlatmaya hazırlanıyor. Sarı-lacivertli ekip, Partizan'ın da yakından takip ettiği yıldızla anlaşimaya vardı.

ANLAŞMA SAĞLANDI

SDNA'da yer alan habere göre Fenerbahçe Beko, son olarak Cleveland Cavaliers forması giyen Raul Neto ile anlaşmaya vardı. Sarı-lacivertli ekip, görüşmeler sonucunda yıldız basketbolcuyu ikna etti.

CALATHES'İ ETKİLEYEBİLİR

Haberin detaylarında Neto'nun takıma katılması ile birlikte tecrübeli Yunan oyun kurucu Nick Calathes'in Fenerbahçe'ye veda edebileceği de belirtildi.

OBRADOVİC DE İSTİYORDU

Sırp basınında yer alan haberlere göre oyun kurucu takviyesi yapmak isteyen Obradovic yönetimindeki Partizan da Raul Neto ile ilgileniyordu ancak tecrübeli basketbolcu Fenerbahçe ile anlaşmaya vardı.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery