Fenerbahçe Beko'dan ligde 10. galibiyet

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 11. haftasında Fenerbahçe Beko, deplasmanda Bahçeşehir Koleji ile karşılaştı.
Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan mücadeleyi Sarı-Lacivertliler 82-70 kazandı.
Üst üste 6. galibiyetini alan Sarı-Lacivertliler, ligde 10. kez kazandı. Bahçeşehir Koleji ise ligde 5. mağlubiyetini aldı.
DETAYLAR BİRAZDAN...
Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan mücadeleyi Sarı-Lacivertliler 82-70 kazandı.
Üst üste 6. galibiyetini alan Sarı-Lacivertliler, ligde 10. kez kazandı. Bahçeşehir Koleji ise ligde 5. mağlubiyetini aldı.
DETAYLAR BİRAZDAN...