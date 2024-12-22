Fenerbahçe Beko'dan ligde 10. galibiyet

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 11. haftasında Fenerbahçe Beko, deplasmanda Bahçeşehir Koleji'ni 82-70 mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Fenerbahçe Beko'dan ligde 10. galibiyet
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
22 Aralık 2024 22:20
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 11. haftasında Fenerbahçe Beko, deplasmanda Bahçeşehir Koleji ile karşılaştı.

Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan mücadeleyi Sarı-Lacivertliler 82-70 kazandı.

Üst üste 6. galibiyetini alan Sarı-Lacivertliler, ligde 10. kez kazandı. Bahçeşehir Koleji ise ligde 5. mağlubiyetini aldı.

DETAYLAR BİRAZDAN...

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery