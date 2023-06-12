Fenerbahçe Beko'dan Hernangomez atağı

Dimitris Itouidis yönetiminde yeni sezon transfer çalışmalarına başlayan Fenerbahçe Beko, gözünü NBA'e dikti.



İtalyan basınının haberine göre, yeni sezonda iddialı bir kadro kurmak isteyen Sarı-lacivertliler, NBA ekibi New Orleans Pelicans forması giyen 29 yaşındaki İspanyol pivot Willy Hernangomez'i kadrosuna katmak istiyor.



2016 yılından bu yana NBA'de forma giyen Hernangomez'in önceliğinin NBA devam etmek olduğu belirtilirken, Avrupa'da Fenerbahçe dışında birçok takımın da oyuncuya ilgisi olduğu ifade edildi.



İspanyol pivotun yıllık 2.5 milyon dolar maaş istediği belirtildi.



29 yaşındaki İspanyol pivot New Orleans Pelicans formasıyla bu sezon çıktığı 38 karşılaşmada ortalama 12 dakika süre alırken 6.9 sayı ve 4.7 ribaunt ortalamaları ile mücadele etti.





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ