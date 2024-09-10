Fenerbahçe Beko'da yeni transfer ayrılabilir!

SPORX ÖZEL: Transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe Beko'da önemli bir gelişme yaşandı. Sarı-lacivertlilerde yeni transfer Luka Samanic ile yollar ayrılabilir.



Sarı-lacivertliler, Luka Samanic ile sağlık sorunları gerekçesiyle yollarını ayırabilir. Sporcunun durumu detaylıca kontrol ediliyor.



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Samanic ile yolların ayrılması halinde yeni bir oyuncu alınması gündeme gelebilir.



Fenerbahçe Beko'nun Samanic yerine Khem Birch'i listesinin 1 numarasına yazdı.





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