Fenerbahçe Beko'da yeni transfer ayrılabilir!

Fenerbahçe Beko, yeni transferi Luka Samanic ile sağlık sorunları gerekçesiyle yollarını ayırabilir. Sporcunun durumu detaylıca kontrol ediliyor.

Haber; Sporx.com
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Fenerbahçe Beko'da yeni transfer ayrılabilir!
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10 Eylül 2024 11:32
SPORX ÖZEL: Transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe Beko'da önemli bir gelişme yaşandı. Sarı-lacivertlilerde yeni transfer Luka Samanic ile yollar ayrılabilir.

Sarı-lacivertliler, Luka Samanic ile sağlık sorunları gerekçesiyle yollarını ayırabilir. Sporcunun durumu detaylıca kontrol ediliyor.

LİSTEDEKİ İSİM

Samanic ile yolların ayrılması halinde yeni bir oyuncu alınması gündeme gelebilir.

Fenerbahçe Beko'nun Samanic yerine Khem Birch'i listesinin 1 numarasına yazdı.

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